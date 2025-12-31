Орбан: 2026 год станет решающим для Европы с точки зрения войны и мира

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что 2025 год был переломным, а 2026-й станет решающим для Европы с точки зрения войны и мира.

    Как передает Report, об этом он заявил, подводя итоги уходящего года и определяя перспективы на будущее в интервью телеканалу М1.

    Он отметил, что возвращение на пост президента США республиканца Дональда Трампа породило ожидания мирного завершения российско-украинской войны, однако лидеры Евросоюза решили продолжить военную помощь Киеву. "2025 год был переломным, поскольку впервые за все время моего участия в международной политике, американцы и европейцы заняли противоположные позиции по вопросу стратегической важности", - сказал глава правительства.

    Орбан считает, что этим стратегическим вопросом является война, которая может разразиться в Европе, если ЕС перейдет к прямой конфронтации с Россией. "2026 год станет годом принятия военного решения", - заявил премьер.

    Он заверил, что если его правительство останется у власти по итогам парламентских выборов, которые состоятся в апреле 2026 года, то Венгрия по-прежнему будет находиться "на стороне мира".

