İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Fransa hökumətinə bir gün ərzində ikinci etimadsızlıq votumu irəli sürülüb

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 23:58
    Fransa hökumətinə bir gün ərzində ikinci etimadsızlıq votumu irəli sürülüb

    Fransa parlamentinə hökumətə etimadsızlıq votumunun verilməsi barədə gün ərzində ikinci təklif daxil edilib.

    "Report" xəbər verir ki, ikinci dəfə təşəbbüskar qismində solçu "Təslim olmayan Fransa" (La France insoumise) partiyası çıxış edib, bu barədə partiyanın "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirilib.

    Qeyd edilib ki, partiya parlamentdə əvvəlcədən müzakirə və səsvermə olmadan təsdiqlənmiş 2035-ci ilə qədərki enerji strategiyasından narazı olduğu üçün hökumətin istefasını tələb edir.

    "Belə yanaşma cəmiyyətin müzakirə hüququna məhəl qoymadan, fəaliyyəti hələ təxminən 10 il davam edəcək konkret insanların qərarlarını bütün Fransaya məcburi qəbul etdirmək cəhdidir", - məlumatda qeyd olunub.

    "Təslim olmayan Fransa" öz bəyanatında vurğulayıb ki, enerji strategiyası dövlətin uzun illər üçün inkişafını müəyyən edən ən mühüm sənəddir, buna görə də onu qanunvericiliklə təsdiq edilmiş parlament prosedurlarından yan keçməklə qəbul etmək olmaz.

    Fransa hökumətinə qarşı bugünkü ilk etimadsızlıq votumunu Marin Le Penin sağçı "Milli Birlik" partiyası irəli sürüb. Bəyanatda qeyd olunub ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş enerji strategiyası, digər iradlarla yanaşı, vergilərin və ya kommunal xidmət tariflərinin artmasına gətirib çıxara bilər, bu da fransızlara 300 milyard avrodan baha başa gələcək.

    Fransa etimadsızlıq votumu Marin Le Pen
    Правительству Франции выдвинут второй вотум недоверия за один день

    Son xəbərlər

    00:02
    Foto

    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    00:00

    Bu gün Novruzun ilk - Su çərşənbəsidir

    Mədəniyyət siyasəti
    23:58

    Fransa hökumətinə bir gün ərzində ikinci etimadsızlıq votumu irəli sürülüb

    Digər ölkələr
    23:35

    Mingəçevirdə bıçaqlanan qadının son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    23:14

    Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray"ın məğlub olduğu turda "Fənərbağça" qələbəni əldən verib

    Futbol
    23:09
    Foto

    Fuad Oktay Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    23:00

    Ukraynada teleqram sosial şəbəkəsinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi təklif olunur

    Digər ölkələr
    22:51

    Romada Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    22:47
    Foto

    BMT və Monteneqro rəsmiləri Balkan ölkələrində qaçqın problemlərinin həllini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti