Fransa hökumətinə bir gün ərzində ikinci etimadsızlıq votumu irəli sürülüb
- 23 fevral, 2026
- 23:58
Fransa parlamentinə hökumətə etimadsızlıq votumunun verilməsi barədə gün ərzində ikinci təklif daxil edilib.
"Report" xəbər verir ki, ikinci dəfə təşəbbüskar qismində solçu "Təslim olmayan Fransa" (La France insoumise) partiyası çıxış edib, bu barədə partiyanın "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirilib.
Qeyd edilib ki, partiya parlamentdə əvvəlcədən müzakirə və səsvermə olmadan təsdiqlənmiş 2035-ci ilə qədərki enerji strategiyasından narazı olduğu üçün hökumətin istefasını tələb edir.
"Belə yanaşma cəmiyyətin müzakirə hüququna məhəl qoymadan, fəaliyyəti hələ təxminən 10 il davam edəcək konkret insanların qərarlarını bütün Fransaya məcburi qəbul etdirmək cəhdidir", - məlumatda qeyd olunub.
"Təslim olmayan Fransa" öz bəyanatında vurğulayıb ki, enerji strategiyası dövlətin uzun illər üçün inkişafını müəyyən edən ən mühüm sənəddir, buna görə də onu qanunvericiliklə təsdiq edilmiş parlament prosedurlarından yan keçməklə qəbul etmək olmaz.
Fransa hökumətinə qarşı bugünkü ilk etimadsızlıq votumunu Marin Le Penin sağçı "Milli Birlik" partiyası irəli sürüb. Bəyanatda qeyd olunub ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş enerji strategiyası, digər iradlarla yanaşı, vergilərin və ya kommunal xidmət tariflərinin artmasına gətirib çıxara bilər, bu da fransızlara 300 milyard avrodan baha başa gələcək.