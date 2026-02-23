Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Правительству Франции выдвинут второй вотум недоверия за один день

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 21:33
    Правительству Франции выдвинут второй вотум недоверия за один день

    В парламент Франции внесено второе за день предложение о вынесении вотума недоверия правительству.

    Как сообщает Report, во второй раз инициатором выступила левая партия "Непокорившаяся Франция" (La France insoumise), о чем говорится в ее аккаунте в соцсети Х.

    В нем разъясняется, что партия требует отставки правительства из-за недовольства энергетической стратегией до 2035 года, утвержденной без предварительного и голосования в парламенте.

    "Такой подход - попытка навязать всей Франции решения конкретных людей, которые продолжат действовать еще почти 10 лет, проигнорировав право общества на дискуссию", - отмечается в сообщении.

    "Непокорившаяся Франция" в своем заявлении подчеркивает, что энергетическая стратегия - важнейший документ, определяющий развитие государства на многие годы вперед, поэтому его нельзя принимать в обход утвержденных законодательством парламентских процедур.

    Первый за сегодняшний день вотум недоверия французскому правительству внесла правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". В ее заявлении указывалось, что принятая кабмином энергетическая стратегия, помимо всех прочих претензий, может привести к повышению налогов или тарифов на ЖКУ, которое будет стоить французам более €300 млрд.

