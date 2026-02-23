Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Партия Марин Ле Пен выдвинула очередной вотум недоверия правительству Франции

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 17:40
    Партия Марин Ле Пен выдвинула очередной вотум недоверия правительству Франции

    Депутаты от партии "Национальное объединение" (возглавляет Марин Ле Пен) выдвинули вотум недоверия правительству Франции после принятия декрета о третьей многолетней энергетической программе (PPE3) в обход парламента.

    Как передает Report, об этом сообщает Национальное собрание Франции.

    "Национальное объединение" выступает против декрета 2026-76, принятого 12 февраля 2026 года, который определяет многолетнее планирование энергетической политики Франции. Депутаты от партии считают, что документ нарушает законодательство, так как не был утвержден парламентом, а соответствующий законопроект, предложенный в Сенате в апреле 2024 года, был отклонен Национальным собранием в октябре 2025 года", - отмечается в информации на сайте парламента.

    По мнению партии, правительство нарушает демократические принципы и подчиняется давлению со стороны Европейской комиссии, выполняя требования директивы по возобновляемым источникам энергии (RED III), что ведет к иррациональному стимулированию "перемежающихся" источников энергии в ущерб стратегическим интересам Франции.

    Кроме того, депутаты от "Национального объединения" раскритиковали принятую правительством программу PPE3 за снижение доли ядерной энергетики и возможный рост расходов государства. По их оценкам, реализация программы может стоить не менее 300 млрд евро и приведет к росту цен на электроэнергию и другие виды энергии для населения и бизнеса.

    Вотум недоверия был подан в соответствии с Конституцией и регламентом Национального собрания.

    Отметим, что нынешний премьер Себастьян Лекорню возглавил правительство в сентябре 2025 года. С осени прошлого года в отношении правительства Лекорню инициировалось 6 вотумов недоверия, инициатором некоторых из них являлось "Национальное объединение". Последний такой вотум по инициативе партии Ле Пен рассматривался 23 января 2026 года, в поддержку вотума проголосовали 142 парламентария при необходимых 288.

    Франция вотум недоверия Национальное собрание Национальное объединение энергетическая политика

    Последние новости

    17:52

    Суд продлил арест экс-замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    17:51

    AZAL представит Стратегическую дорожную карту до 2032 года во втором квартале - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:47

    Трамп заявил, что Верховный суд наделил его полномочиями по пошлинам

    Другие страны
    17:42

    Сомали намерен предоставить США доступ к военным базам

    Другие страны
    17:40

    Партия Марин Ле Пен выдвинула очередной вотум недоверия правительству Франции

    Другие страны
    17:38

    Мария Стадник назначена старшим тренером сборной Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    17:29

    Германия с февраля 2022 года оказала Украине военную помощь на 55 млрд евро

    Другие страны
    17:28

    В Азербайджане четверо получили административный арест за оскорбления в интернете

    Происшествия
    17:22

    В Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся снаряд

    Происшествия
    Лента новостей