Партия Марин Ле Пен выдвинула очередной вотум недоверия правительству Франции

Депутаты от партии "Национальное объединение" (возглавляет Марин Ле Пен) выдвинули вотум недоверия правительству Франции после принятия декрета о третьей многолетней энергетической программе (PPE3) в обход парламента.

Как передает Report, об этом сообщает Национальное собрание Франции.

"Национальное объединение" выступает против декрета 2026-76, принятого 12 февраля 2026 года, который определяет многолетнее планирование энергетической политики Франции. Депутаты от партии считают, что документ нарушает законодательство, так как не был утвержден парламентом, а соответствующий законопроект, предложенный в Сенате в апреле 2024 года, был отклонен Национальным собранием в октябре 2025 года", - отмечается в информации на сайте парламента.

По мнению партии, правительство нарушает демократические принципы и подчиняется давлению со стороны Европейской комиссии, выполняя требования директивы по возобновляемым источникам энергии (RED III), что ведет к иррациональному стимулированию "перемежающихся" источников энергии в ущерб стратегическим интересам Франции.

Кроме того, депутаты от "Национального объединения" раскритиковали принятую правительством программу PPE3 за снижение доли ядерной энергетики и возможный рост расходов государства. По их оценкам, реализация программы может стоить не менее 300 млрд евро и приведет к росту цен на электроэнергию и другие виды энергии для населения и бизнеса.

Вотум недоверия был подан в соответствии с Конституцией и регламентом Национального собрания.

Отметим, что нынешний премьер Себастьян Лекорню возглавил правительство в сентябре 2025 года. С осени прошлого года в отношении правительства Лекорню инициировалось 6 вотумов недоверия, инициатором некоторых из них являлось "Национальное объединение". Последний такой вотум по инициативе партии Ле Пен рассматривался 23 января 2026 года, в поддержку вотума проголосовали 142 парламентария при необходимых 288.