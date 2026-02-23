İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    BMT və Monteneqro rəsmiləri Balkan ölkələrində qaçqın problemlərinin həllini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 22:47
    BMT və Monteneqro rəsmiləri Balkan ölkələrində qaçqın problemlərinin həllini müzakirə ediblər

    Monteneqro Baş nazirinin müavini - xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarı Bərham Saleh ilə görüşüb.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Monteneqro XİN məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, XİN başçısı İraqın keçmiş prezidentini ali komissar təyin edilməsi münasibətilə təbrik edib.

    Görüşdə komissarlıq ilə Monteneqro arasında davam edən əməkdaşlığın mövcud səviyyəsindən məmnunluq ifadə edilib.

    Tərəflər xüsusilə Monteneqronun qərbi Balkan ölkələrində qaçqın problemlərinin həll edilməsindəki rolunu vurğulayıblar.

    Qeyd edək ki, Qərbi Balkan regionu uzun illərdir həm daxili, həm də xarici miqrasiya və qaçqın problemləri ilə üz-üzədir. Bu vəziyyətin əsas səbəbləri tarixi münaqişələr, iqtisadi çətinliklər və Avropa İttifaqına inteqrasiya prosesindəki qeyri-müəyyənliklərdir.

    BMT və Monteneqro rəsmiləri Balkan ölkələrində qaçqın problemlərinin həllini müzakirə ediblər
    BMT və Monteneqro rəsmiləri Balkan ölkələrində qaçqın problemlərinin həllini müzakirə ediblər
    BMT və Monteneqro rəsmiləri Balkan ölkələrində qaçqın problemlərinin həllini müzakirə ediblər
    BMT Monteneqro Bərham Saleh
    Представители ООН и Черногории обсудили проблемы беженцев на Балканах

    Son xəbərlər

    23:00

    Ukraynada teleqram sosial şəbəkəsinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi təklif olunur

    Digər ölkələr
    22:51

    Romada Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    22:47
    Foto

    BMT və Monteneqro rəsmiləri Balkan ölkələrində qaçqın problemlərinin həllini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    22:39

    "Milan"ın futbolçusu çənəsi sındığı üçün 2 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    22:38
    Foto

    Dövlət Auditi İnformasiya Sisteminin qurulması üzrə son vəziyyət açıqlanıb

    Maliyyə
    22:28
    Video

    Netanyahu: İran İsrailə hücum etsə, Təl-Əvivin sərt cavabı ilə üzləşəcək

    Digər ölkələr
    22:14
    Foto

    TDT və ÜST səhiyyə təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı yeni sənəd imzalayıb

    Digər ölkələr
    22:01

    "Bloomberg": Uitkoff və Kuşner İranla danışıqlar üçün Cenevrəyə yollanacaqlar

    Digər ölkələr
    21:45

    Serbiya strateji məsələlərdə ABŞ-nin dəstəyini qazanacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti