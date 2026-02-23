Представители ООН и Черногории обсудили проблемы беженцев на Балканах

Заместитель премьер-министра Черногории - министр иностранных дел Эрвин Ибрагимович встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салехом.

Как передает балканское бюро Report, об этом сообщили в МИД Черногории.

Согласно информации, Ибрагимович поздравил экс-президента Ирака с назначением на должность верховного комиссара.

На встрече была выражена удовлетворенность нынешним уровнем продолжающегося двустороннего сотрудничества.

Стороны подчеркнули важную роль Черногории в решении проблем беженцев в западнобалканских странах.

Отметим, что Западные Балканы на протяжении многих лет сталкиваются с проблемами миграции и потока беженцев, основными причинами которых являются исторические конфликты, экономические трудности и неопределенность в процессе интеграции в Евросоюз.