Представители ООН и Черногории обсудили проблемы беженцев на Балканах

    Заместитель премьер-министра Черногории - министр иностранных дел Эрвин Ибрагимович встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салехом.

    Как передает балканское бюро Report, об этом сообщили в МИД Черногории.

    Согласно информации, Ибрагимович поздравил экс-президента Ирака с назначением на должность верховного комиссара.

    На встрече была выражена удовлетворенность нынешним уровнем продолжающегося двустороннего сотрудничества.

    Стороны подчеркнули важную роль Черногории в решении проблем беженцев в западнобалканских странах.

    Отметим, что Западные Балканы на протяжении многих лет сталкиваются с проблемами миграции и потока беженцев, основными причинами которых являются исторические конфликты, экономические трудности и неопределенность в процессе интеграции в Евросоюз.

    BMT və Monteneqro rəsmiləri Balkan ölkələrində qaçqın problemlərinin həllini müzakirə ediblər

