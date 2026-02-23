İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Mingəçevirdə qadın bıçaqlanıb, şübhəli bilinən əri saxlanılıb

    Hadisə
    • 23 fevral, 2026
    • 18:36
    Mingəçevirdə qadın bıçaqlanıb, şübhəli bilinən əri saxlanılıb

    Mingəçevirdə qadın bıçaqlanıb, şübhəli bilinən əri saxlanılıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Mingəçevir şəhər ərazisində 2003-cü il təvəllüdlü T.Kərimova mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən isə onun əri, 2000-ci il təvəllüdlü E.Kərimovdur.

    O, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Mingəçevir bıçaqlama Mübahisə
    В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, задержан ее супруг

    Son xəbərlər

    19:36

    Avropa Parlamenti ABŞ ilə ticarət sazişi üzrə səsverməni təxirə salıb

    Digər ölkələr
    19:21

    Meksika Milli Qvardiyasının 25 hərbçisi narkokartel üzvləri ilə toqquşmalarda ölüb

    Digər ölkələr
    19:16

    UEFA "Benfika"nın futbolçusunu "Real"la oyun öncəsi diskvalifikasiya edib

    Futbol
    19:05
    Foto

    Mançesterdə Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidmətləri keçirilib

    Xarici siyasət
    19:04

    Maka Boçorişvili: Abxaziya və Sxinvali bölgəsi hələ də işğal altındadır

    Region
    18:59

    Marko Rubio İsrailə səfərini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    18:37

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda "Böyük Dəbilqə" turnirində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    18:36

    Mingəçevirdə qadın bıçaqlanıb, şübhəli bilinən əri saxlanılıb

    Hadisə
    18:31

    ABŞ-nin Livandakı səfirliyinin əməkdaşları təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti