Hadisə
- 23 fevral, 2026
- 18:36
Mingəçevirdə qadın bıçaqlanıb, şübhəli bilinən əri saxlanılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Mingəçevir şəhər ərazisində 2003-cü il təvəllüdlü T.Kərimova mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən isə onun əri, 2000-ci il təvəllüdlü E.Kərimovdur.
O, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
