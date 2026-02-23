В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, задержан ее супруг
Происшествия
- 23 февраля, 2026
- 19:01
В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, по подозрению в совершении преступления задержан ее супруг.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на почве конфликта.
Пострадавшей является 23-летняя Т.Керимова, она госпитализирована. Ее супруг Э. Керимов (2000 г.р.) задержан.
По факту проводится расследование.
