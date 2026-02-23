Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, задержан ее супруг

    Происшествия
    • 23 февраля, 2026
    • 19:01
    В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, задержан ее супруг

    В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, по подозрению в совершении преступления задержан ее супруг.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на почве конфликта.

    Пострадавшей является 23-летняя Т.Керимова, она госпитализирована. Ее супруг Э. Керимов (2000 г.р.) задержан.

    По факту проводится расследование.

    Мингячевир ножевые ранения
    Mingəçevirdə qadın bıçaqlanıb, şübhəli bilinən əri saxlanılıb

