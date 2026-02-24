İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    • 24 fevral, 2026
    • 00:02
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Haaqada (Niderland) Avropada Xocalı soyqırımının yeganə abidəsinin önündə 34 il əvvəl silahlı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinə qarşı törədilən qətliam qurbanlarının xatirəsi yad olunub.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, iştirakçılar bir dəqiqəlik sükutla soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad ediblər.

    Tədbirə gələnlər abidəyə çələnglər və gül dəstələri qoyublar.

    Qonaqlar arasında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı Şamil Ayrım, Azərbaycanın və Türkiyənin Niderlanddakı səfirləri Məmməd Əhmədzadə və Fatma Ceren Yazqan, Haaqa merinin müavini Saskia Brüns, Niderlanddakı Azərbaycan və Türkiyə cəmiyyətlərinin nümayəndələri, diaspor təşkilatlarının üzvləri və başqaları olub.

    Niderland-Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Dərnəyinin rəhbəri İlhan Aşkın çıxışında Xocalı ağrısını ürəklərində hiss edərək bir araya gəldiklərini qeyd edib: "Biz o gecəni unutmadıq, çünki unutmaq ikinci dəfə öldürmək deməkdir".

    M.Əhmədzadə bildirib ki, Xocalı insanlıq əleyhinə cinayətdir. O, Xocalı hadisələrinin beynəlxalq hüquqi və siyasi qiymətinə nail olmaq və ədaləti bərpa etmək üçün səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Türkiyə səfiri F.Yazqan isə bildirib ki, Xocalı ağrısı hamı tərəfindən bölüşülür.

    Tədbirdə həmçinin Haaqanın icraçı meri S.Brüns və yerli ictimaiyyətin nümayəndəsi Bart ten Bruk da çıxış edib. Bart ten Bruk qeyd edib ki, hadisə barədə xatirələri burada, Niderland cəmiyyətinin mərkəzində paylaşmaq həmiyyətli təşəbbüsdür, yerli xalqın atalar sözündə deyildiyi kimi, "paylaşılan kədər, kədərin yarısıdır".

    Səhhətindəki problemlə əlaqədar tədbirlərdə iştirak edə bilməyən "Qarabağ üzərində qara buludlar" kitabının müəllifi tədqiqatçı və yazıçı Henri van Rensin çıxışının mətni oxunub: "Mən Xocalıya keçmişin "muzeyi"nə baxmaq üçün yox, tarixi öz ruhunda daşıyan insanların evlərində oturmaq üçün gəldim".

    Sonda "Xocalı simvolu" qısametrajlı filmi nümayiş olunub.

    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xocalı soyqırımı Haaqa Niderland
    Foto
    Video
    В Гааге почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Son xəbərlər

    00:02
    Foto

    Haaqada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    00:00

    Bu gün Novruzun ilk - Su çərşənbəsidir

    Mədəniyyət siyasəti
    23:58

    Fransa hökumətinə bir gün ərzində ikinci etimadsızlıq votumu irəli sürülüb

    Digər ölkələr
    23:35

    Mingəçevirdə bıçaqlanan qadının son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    23:14

    Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray"ın məğlub olduğu turda "Fənərbağça" qələbəni əldən verib

    Futbol
    23:09
    Foto

    Fuad Oktay Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    23:00

    Ukraynada teleqram sosial şəbəkəsinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi təklif olunur

    Digər ölkələr
    22:51

    Romada Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    22:47
    Foto

    BMT və Monteneqro rəsmiləri Balkan ölkələrində qaçqın problemlərinin həllini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti