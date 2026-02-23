В Гааге почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Гааге (Нидерланды) у единственного в Европе памятника Ходжалинскому геноциду почтили память жертв кровавой расправы над мирными жителями азербайджанского города со стороны вооруженных армянских сил 34 года назад.

Как сообщает европейское бюро Report, участники почтили минутой молчания память погибших молчания.

Пришедшие на мероприятие возложили венки и букеты к памятнику, а дети воскресной школы азербайджанского языка украсили цветами баннер с имена погибших в ту ночь детей.

Среди гостей были депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым, послы Азербайджана и Турции в Нидерландах Маммад Ахмадзаде и Фатма Джерен Язган, заместитель мэра Гааги Саския Брёйнес, представители диаспоры, культурных обществ Азербайджана и Турции в Нидерландах и другие.

В своем выступлении Ильхан Ашкын, председатель Нидерландско-азербайджано-турецкого культурного Общества, отметил, что собравшиеся пришли не просто почтить память невинных жертв расправы над Ходжалы. "Сегодня мы собрались вместе, чтобы нести вахту совести, вновь ощущая боль Ходжалы в своих сердцах. Мы не забыли ту ночь, потому что забыть - значит убить во второй раз", - отметил он.

По словам посла Азербайджана М. Ахмадзаде, Ходжалы является "преступлением против человечности", и отметил важность продолжения усилий, чтобы добиться международной правовой и политической оценке событий Ходжалы и восстановлению справедливости. А посол Турции Ф. Язган заявила, что боль Ходжалы разделяется всеми, а память продолжает жить в братской солидарности между Турцией и Азербайджаном.

На мероприятии также выступили заместитель мэра Гааги С. Брёйнес, представитель местной общественности Барт тен Брук.

Брук отметил, что "делиться этим событием здесь, в центре нидерландского общества, - значимая инициатива, как гласит голландская пословица: "Разделённое горе - половина горя"".

Он добавил: "Мы не хотим, чтобы это повторилось, и действительно должны обеспечить, чтобы это".

А в завершение был зачитан текст выступления исследователя и писателя Генри ван Ренса, автора книги "Чёрные тучи над Карабахом", который не смог присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья. "Я приехал в Ходжалы не для того, чтобы посмотреть на "музей" прошлого, а чтобы посидеть в домах людей, несущих историю в своей душе", - говорилось в его обращении.

Затем был продемонстрирован короткометражный "Символ Ходжалы".