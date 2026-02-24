Fuad Oktay: İrəvanla Bakı arasında normallaşma prosesi başlayıb
Xarici siyasət
- 24 fevral, 2026
- 00:34
Zəngəzur dəhlizi, "Tramp marşrutu" razılaşdırılıb və Ermənistanla Azərbaycan arasında normallaşma prosesi başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri, sabiq vitse-prezident Fuad Oktay jurnalistlərə açıqlayıb.
"Ermənistan Azərbaycandan neft məhsulları alır və bu istər-istəməz Türkiyə ilə Ermənistan arasında normallaşma prosesinin başlanmasına gətirib çıxarır" , - Fuad Oktay bildirib.
Qeyd edək ki, Fuad Oktay Azərbaycana səfəri başlayıb.
