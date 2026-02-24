Fuad Oktay: İrəvanla Bakı arasında normallaşma prosesi başlayıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 24 fevral, 2026
    • 00:34
    Zəngəzur dəhlizi, "Tramp marşrutu" razılaşdırılıb və Ermənistanla Azərbaycan arasında normallaşma prosesi başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri, sabiq vitse-prezident Fuad Oktay jurnalistlərə açıqlayıb.

    "Ermənistan Azərbaycandan neft məhsulları alır və bu istər-istəməz Türkiyə ilə Ermənistan arasında normallaşma prosesinin başlanmasına gətirib çıxarır" , - Fuad Oktay bildirib.

    Qeyd edək ki, Fuad Oktay Azərbaycana səfəri başlayıb.

    Фуад Октай: Зангезурский коридор и "маршрут Трампа" согласованы

