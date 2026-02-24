Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Фуад Октай: Зангезурский коридор и "маршрут Трампа" согласованы

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 01:05
    Фуад Октай: Зангезурский коридор и маршрут Трампа согласованы

    Зангезурский коридор и "маршрут Трампа" (TRIPP) согласованы, а между Арменией и Азербайджаном начался процесс нормализации.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции, бывший вице-президент Турции Фуад Октай.

    "Армения закупает нефтепродукты у Азербайджана, и это неизбежно ведет к началу процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией", - сказал он.

    Отметим, что Фуад Октай прибыл с визитом в Азербайджан.

