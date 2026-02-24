Фуад Октай: Зангезурский коридор и "маршрут Трампа" согласованы

Зангезурский коридор и "маршрут Трампа" (TRIPP) согласованы, а между Арменией и Азербайджаном начался процесс нормализации.

Как передает Report, об этом заявил председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции, бывший вице-президент Турции Фуад Октай.

"Армения закупает нефтепродукты у Азербайджана, и это неизбежно ведет к началу процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией", - сказал он.

Отметим, что Фуад Октай прибыл с визитом в Азербайджан.