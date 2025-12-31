İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Göyçayda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 31 dekabr, 2025
    • 17:02
    Göyçayda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 5 nəfər xəsarət alıb

    Göyçayda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 5 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Mırtı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Mercedes" və "VAZ 2106" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində ikisi azyaşlı olmaqla 5 nəfər müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıb.

    Yarlılar dərhal təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Hadisə yerinə rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    Hazırda hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.

    Göyçay Yol qəzası
    Foto
    В Гёйчае произошло серьезное ДТП, пятеро получили травмы

    Son xəbərlər

    17:31

    "Napoli" icarəyə götürdüyü futbolçunu birdəfəlik heyətinə qatacaq

    Futbol
    17:19
    Foto
    Video

    Bakıda güclü külək nəticəsində aşan ağacın fəsadları aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:05

    2025-ci ildə dünyanın ən varlı insanlarının sərvəti 2,2 trilyon dollar artıb

    Maraqlı
    17:02
    Foto

    Göyçayda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    16:57

    Britaniya mərkəzi 2041-ci ilədək Azərbaycanda adambaşına düşən ÜDM üzrə artım proqnozunu açıqlayıb

    Maliyyə
    16:43
    Video

    Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla tərəfdaşlığı gücləndirməyə sadiqdir

    Xarici siyasət
    16:38

    ADB: Orta Dəhlizin potensialının üzə çıxarılması sərhədlərarası fintexin inkişafını sürətləndirəcək

    Maliyyə
    16:37

    Xorvatiya Ukraynaya 15 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    16:21

    Mark-Andre ter Şteqen "Barselona"dakı gələcəyi ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti