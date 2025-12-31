İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 31 dekabr, 2025
    • 21:11
    Yaponiyada 5,7 bal gücündə zəlzələ olub

    Yaponiyanın şimal-şərqində 5,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report"un ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsinin məlumatına istinadən verdiyi xəbərə görə, yeraltı təkanların episentri İvate prefekturasının şərqində Sakit okeanda, ocağı isə 30 km dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və dağıntılar, sunami təhlükəsi barədə məlumat verilməyib.

