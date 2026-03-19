    İlham Əliyev Avropa Şurasının İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiyanı təsdiqləyib

    Xarici siyasət
    • 19 mart, 2026
    • 17:35
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Şurasının İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiyanı təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı "Avropa Şurasının İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiyası"nın təsdiq edilməsi haqqında qanunu imzalayıb.

    Qeyd edək ki, 2015-ci il martın 25-də Santiaqo-de-Kompostela şəhərində imzalanmış konvensiya Azərbaycanın müvafiq bəyanatı ilə təsdiq edilib.

    İlham Əliyev Avropa Şurası
    Ильхам Алиев утвердил конвенцию Совета Европы против торговли органами
    Ilham Aliyev approves Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs

