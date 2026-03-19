Ильхам Алиев утвердил конвенцию Совета Европы против торговли органами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами.

Как сообщает Report, глава государства подписал закон "Об утверждении Конвенции Совета Европы против торговли человеческими органами".

Документ был подписан 25 марта 2015 года в городе Сантьяго-де-Компостела и ратифицирован Азербайджаном.