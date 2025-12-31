В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Японии.

Как передает Report со ссылкой на данные национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.