В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Японии.

    Как передает Report со ссылкой на данные национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 30 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

