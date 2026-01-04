Starlink предоставит Венесуэле бесплатные услуги связи на месяц

Глобальная спутниковая система связи Starlink будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу широкополосным доступом в интернет по 3 февраля включительно.

Как передает Report, об этом компания сообщила в X.

"Starlink предоставит народу Венесуэлы бесплатный доступ к широкополосной связи по 3 февраля включительно", - говорится в публикации.