Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Starlink предоставит Венесуэле бесплатные услуги связи на месяц

    ИКТ
    • 04 января, 2026
    • 09:39
    Starlink предоставит Венесуэле бесплатные услуги связи на месяц

    Глобальная спутниковая система связи Starlink будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу широкополосным доступом в интернет по 3 февраля включительно.

    Как передает Report, об этом компания сообщила в X.

    "Starlink предоставит народу Венесуэлы бесплатный доступ к широкополосной связи по 3 февраля включительно", - говорится в публикации.

    Starlink Венесуэла услуги связи
    "Starlink" Venesuelaya bir ay pulsuz rabitə xidmətləri göstərəcək

    Последние новости

    09:56

    США снимут ограничения на авиаполеты над Карибским морем

    Другие страны
    09:39

    Starlink предоставит Венесуэле бесплатные услуги связи на месяц

    ИКТ
    09:15

    Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго Гоэса

    Футбол
    08:57

    Европа запускает разработку стелс-самолета FMLA

    Другие страны
    08:33

    Рамос может вернуться в Париж

    Футбол
    08:11

    СМИ: Тысячи туристов не могут покинуть Карибы из-за ситуации в Венесуэле

    Другие страны
    07:39

    Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Родригес и.о. главы государства

    Другие страны
    07:05

    Власти Южной Кореи провели срочное совещание из-за пуска ракет КНДР

    Другие страны
    06:43

    Глава Пентагона не исключил полномасштабной операции США в Венесуэле

    Другие страны
    Лента новостей