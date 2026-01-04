Starlink предоставит Венесуэле бесплатные услуги связи на месяц
ИКТ
- 04 января, 2026
- 09:39
Глобальная спутниковая система связи Starlink будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу широкополосным доступом в интернет по 3 февраля включительно.
Как передает Report, об этом компания сообщила в X.
"Starlink предоставит народу Венесуэлы бесплатный доступ к широкополосной связи по 3 февраля включительно", - говорится в публикации.
Starlink is providing free broadband service to the people of Venezuela through February 3, ensuring continued connectivity.— Starlink (@Starlink) January 4, 2026
