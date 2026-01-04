İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Starlink" Venesuelaya bir ay pulsuz rabitə xidmətləri göstərəcək

    İKT
    • 04 yanvar, 2026
    • 09:49
    Starlink Venesuelaya bir ay pulsuz rabitə xidmətləri göstərəcək

    Qlobal peyk rabitə sistemi "Starlink" 3 fevral tarixinədək Venesuelanı pulsuz genişzolaqlı internetlə təmin edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, şirkət bu barədə "X" platformasında açıqlama yayıb.

    "Starlink" Venesuela xalqına 3 fevral tarixinədək pulsuz genişzolaqlı rabitə imkanı təqdim edəcək", – deyə paylaşımda qeyd olunub.

