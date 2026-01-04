"Starlink" Venesuelaya bir ay pulsuz rabitə xidmətləri göstərəcək
İKT
- 04 yanvar, 2026
- 09:49
Qlobal peyk rabitə sistemi "Starlink" 3 fevral tarixinədək Venesuelanı pulsuz genişzolaqlı internetlə təmin edəcək.
"Report"un məlumatına görə, şirkət bu barədə "X" platformasında açıqlama yayıb.
"Starlink" Venesuela xalqına 3 fevral tarixinədək pulsuz genişzolaqlı rabitə imkanı təqdim edəcək", – deyə paylaşımda qeyd olunub.
Starlink is providing free broadband service to the people of Venezuela through February 3, ensuring continued connectivity.— Starlink (@Starlink) January 4, 2026
