Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго Гоэса

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал будущее нападающего команды Родриго Гоэса.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, специалист отметил универсальность бразильского футболиста и его важность для команды.

"Родриго универсален в атаке - он способен сыграть как на флангах, так и в центре нападения. К концу года он заметно прибавил, выдал несколько действительно качественных матчей, и у нас сложилось очень хорошее впечатление от его формы.

Он важен для нас так же, как и другие футболисты, особенно с учётом отсутствия Килиана - пока неясно, на какой период. У нас есть разные варианты, и Родриго является одним из возможных решений", - сказал Алонсо.

В текущем сезоне бразилец провёл за "Реал" 21 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт Родриго с мадридским клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €60 млн.