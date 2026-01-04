Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго Гоэса
- 04 января, 2026
- 09:15
Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал будущее нападающего команды Родриго Гоэса.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, специалист отметил универсальность бразильского футболиста и его важность для команды.
"Родриго универсален в атаке - он способен сыграть как на флангах, так и в центре нападения. К концу года он заметно прибавил, выдал несколько действительно качественных матчей, и у нас сложилось очень хорошее впечатление от его формы.
Он важен для нас так же, как и другие футболисты, особенно с учётом отсутствия Килиана - пока неясно, на какой период. У нас есть разные варианты, и Родриго является одним из возможных решений", - сказал Алонсо.
В текущем сезоне бразилец провёл за "Реал" 21 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.
Контракт Родриго с мадридским клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €60 млн.