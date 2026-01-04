İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Real Madrid"in baş məşqçisi Rodriqo Qoesin gələcəyi ilə bağlı danışıb

    Futbol
    • 04 yanvar, 2026
    • 10:03
    Real Madridin baş məşqçisi Rodriqo Qoesin gələcəyi ilə bağlı danışıb

    Madrid "Real"ının baş məşqçisi Xabi Alonso komandanın hücumçusu Rodriqo Qoesin gələcəyi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

    "Report"un klubun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, mütəxəssis braziliyalı futbolçunun universallığını və komanda üçün əhəmiyyətini vurğulayıb.

    "Rodriqo hücumda çox yönlüdür. O həm cinahlarda, həm də mərkəzdə oynaya bilir. İlin sonuna doğru xeyli irəliləyiş əldə edib, bir neçə, həqiqətən, keyfiyyətli oyun keçirdi və biz onun formasından çox yaxşı təəssürat aldıq.

    O bizim üçün digər futbolçular qədər vacibdir, xüsusilə Kilyanın yoxluğunu nəzərə alsaq, hələlik bu müddətin nə qədər davam edəcəyi bəlli deyil. Bizim müxtəlif variantlarımız var və Rodriqo onlardan biri ola bilər", – deyə Alonso bildirib.

    Cari mövsümdə braziliyalı futbolçu "Real"ın heyətində bütün turnirlərdə 21 oyun keçirib, 2 qol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib.

    Rodriqonun Madrid klubu ilə müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. "Transfermarkt" portalının məlumatına görə, futbolçunun bazar dəyəri 60 milyon avro təşkil edir.

    Xabi Alonso Rodriqo Qoes "Real"
    Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо высказался о будущем Родриго Гоэса
    Xabi Alonso praises Rodrygo's versatility amid Real Madrid future talk

    Son xəbərlər

    10:45

    Sumqayıtda qanunsuz quraşdırılmış 11 köşk sökülüb

    Daxili siyasət
    10:32

    ABŞ Karib dənizi üzərində uçuşlara qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq

    Digər ölkələr
    10:06

    FAKTİKİ HAVA: Qar örtüyü əriməyə başlayıb, külək güclənib

    Ekologiya
    10:03

    "Real Madrid"in baş məşqçisi Rodriqo Qoesin gələcəyi ilə bağlı danışıb

    Futbol
    09:49

    "Starlink" Venesuelaya bir ay pulsuz rabitə xidmətləri göstərəcək

    İKT
    09:31

    Avropa FMLA gizli təyyarəsinin hazırlanmasına başlayır

    Digər ölkələr
    09:14

    Ramos Parisə qayıda bilər

    Futbol
    08:55

    Venesueladakı vəziyyətə görə minlərlə turist Karib adalarını tərk edə bilmir

    Digər ölkələr
    08:30

    Kim Çen In hərbi fabrikə baş çəkib və silah istehsalına baxış keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti