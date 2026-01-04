США снимут ограничения на авиаполеты над Карибским морем

Ограничения на полеты воздушных судов над Карибским морем, введенные после начала военной операции США против Венесуэлы, будут сняты в 09:00 по бакинскому времени.

Как передает Report, об этом министр транспорта США Шон Даффи написал на своей странице в соцсети X.

"Первоначальные ограничения в Карибском воздушном пространстве истекают в 00:00 по восточному времени, и рейсы могут возобновиться", - говорится в публикации.

Даффи отметил, что все авиакомпании были заранее уведомлены о возможности возобновления полетов над ранее временно закрытой зоной и в настоящее время занимаются обновлением расписаний. Глава Минтранса США также призвал пассажиров уточнять актуальную информацию у авиаперевозчиков.