США снимут ограничения на авиаполеты над Карибским морем
Другие страны
- 04 января, 2026
- 09:56
Ограничения на полеты воздушных судов над Карибским морем, введенные после начала военной операции США против Венесуэлы, будут сняты в 09:00 по бакинскому времени.
Как передает Report, об этом министр транспорта США Шон Даффи написал на своей странице в соцсети X.
"Первоначальные ограничения в Карибском воздушном пространстве истекают в 00:00 по восточному времени, и рейсы могут возобновиться", - говорится в публикации.
Даффи отметил, что все авиакомпании были заранее уведомлены о возможности возобновления полетов над ранее временно закрытой зоной и в настоящее время занимаются обновлением расписаний. Глава Минтранса США также призвал пассажиров уточнять актуальную информацию у авиаперевозчиков.
09:56
