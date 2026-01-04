ABŞ Karib dənizi üzərində uçuşlara qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq
Digər ölkələr
- 04 yanvar, 2026
- 10:32
ABŞ-nin Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyatına başlanıldıqdan sonra Karib dənizi üzərində hava məkanında tətbiq edilən məhdudiyyətlər Bakı vaxtı ilə saat 09:00-da aradan qaldırılacaq.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin nəqliyyat naziri Şon Daffi bu barədə "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Karib hava məkanında ilkin məhdudiyyətlər şərq vaxtı ilə saat 00:00-da başa çatır və reyslər bərpa oluna bilər", – paylaşımda qeyd olunub.
Daffi bildirib ki, bütün aviaşirkətlər uçuşların müvəqqəti bağlanmış zonada bərpa olunması imkanları barədə əvvəlcədən məlumatlandırılıb və hazırda cədvəllərin yenilənməsi ilə məşğuldurlar. ABŞ Nəqliyyat Nazirliyinin rəhbəri həmçinin sərnişinləri aktual məlumatı aviaşirkətlərdən dəqiqləşdirməyə çağırıb.
Son xəbərlər
10:45
Sumqayıtda qanunsuz quraşdırılmış 11 köşk sökülübDaxili siyasət
10:32
ABŞ Karib dənizi üzərində uçuşlara qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldıracaqDigər ölkələr
10:06
FAKTİKİ HAVA: Qar örtüyü əriməyə başlayıb, külək güclənibEkologiya
10:03
"Real Madrid"in baş məşqçisi Rodriqo Qoesin gələcəyi ilə bağlı danışıbFutbol
09:49
"Starlink" Venesuelaya bir ay pulsuz rabitə xidmətləri göstərəcəkİKT
09:31
Avropa FMLA gizli təyyarəsinin hazırlanmasına başlayırDigər ölkələr
09:14
Ramos Parisə qayıda bilərFutbol
08:55
Venesueladakı vəziyyətə görə minlərlə turist Karib adalarını tərk edə bilmirDigər ölkələr
08:30