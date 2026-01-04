İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    ABŞ Karib dənizi üzərində uçuşlara qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 10:32
    ABŞ Karib dənizi üzərində uçuşlara qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq

    ABŞ-nin Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyatına başlanıldıqdan sonra Karib dənizi üzərində hava məkanında tətbiq edilən məhdudiyyətlər Bakı vaxtı ilə saat 09:00-da aradan qaldırılacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin nəqliyyat naziri Şon Daffi bu barədə "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Karib hava məkanında ilkin məhdudiyyətlər şərq vaxtı ilə saat 00:00-da başa çatır və reyslər bərpa oluna bilər", – paylaşımda qeyd olunub.

    Daffi bildirib ki, bütün aviaşirkətlər uçuşların müvəqqəti bağlanmış zonada bərpa olunması imkanları barədə əvvəlcədən məlumatlandırılıb və hazırda cədvəllərin yenilənməsi ilə məşğuldurlar. ABŞ Nəqliyyat Nazirliyinin rəhbəri həmçinin sərnişinləri aktual məlumatı aviaşirkətlərdən dəqiqləşdirməyə çağırıb.

    Venesuela Karib dənizi məhdudiyyət
    США снимут ограничения на авиаполеты над Карибским морем

    Son xəbərlər

    10:45

    Sumqayıtda qanunsuz quraşdırılmış 11 köşk sökülüb

    Daxili siyasət
    10:32

    ABŞ Karib dənizi üzərində uçuşlara qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq

    Digər ölkələr
    10:06

    FAKTİKİ HAVA: Qar örtüyü əriməyə başlayıb, külək güclənib

    Ekologiya
    10:03

    "Real Madrid"in baş məşqçisi Rodriqo Qoesin gələcəyi ilə bağlı danışıb

    Futbol
    09:49

    "Starlink" Venesuelaya bir ay pulsuz rabitə xidmətləri göstərəcək

    İKT
    09:31

    Avropa FMLA gizli təyyarəsinin hazırlanmasına başlayır

    Digər ölkələr
    09:14

    Ramos Parisə qayıda bilər

    Futbol
    08:55

    Venesueladakı vəziyyətə görə minlərlə turist Karib adalarını tərk edə bilmir

    Digər ölkələr
    08:30

    Kim Çen In hərbi fabrikə baş çəkib və silah istehsalına baxış keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti