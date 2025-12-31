İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 31 dekabr, 2025
    • 19:15
    Abşeronda 34 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Abşeronda 34 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1991-ci il təvəllüdlü Anar Məmmədov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından boğulub.

    Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    dəm qazı Ölüm Abşeron
    На Абшероне 34-летний мужчина умер от отравления угарным газом

