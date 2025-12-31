Abşeronda 34 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 31 dekabr, 2025
- 19:15
Abşeronda 34 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb.
Belə ki, 1991-ci il təvəllüdlü Anar Məmmədov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından boğulub.
Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
