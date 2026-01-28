PSJ müqaviləsinin müddətinin uzadılması üçün baş məşqçisi ilə danışıqlara başlayıb
Futbol
- 28 yanvar, 2026
- 12:25
Fransanın PSJ klubu müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə bağlı baş məqşçisi Luis Enrike ilə danışıqlara başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" nəşri məlumat yayıb.
Paris təmsilçisinin rəhbərliyi 55 yaşlı mütəxəssisin komandada qalmasının tərəfdarıdır. Onun hazırkı sözləşməsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
Qeyd edək ki, Luis Enrike 2023-cü ildən PSJ-də işləyir. Komanda onun rəhbərliyi altında iki dəfə Liqa 1-də, eyni sayda ölkə kubokunda çempionluq sevinci yaşayıb. Parislilər ötən il UEFA Çempionlar Liqası və UEFA Superkubokunu da qazanıblar.
Son xəbərlər
00:57
Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:47
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3Futbol
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03