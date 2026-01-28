İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    PSJ müqaviləsinin müddətinin uzadılması üçün baş məşqçisi ilə danışıqlara başlayıb
    Luis Enrike

    Fransanın PSJ klubu müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə bağlı baş məqşçisi Luis Enrike ilə danışıqlara başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" nəşri məlumat yayıb.

    Paris təmsilçisinin rəhbərliyi 55 yaşlı mütəxəssisin komandada qalmasının tərəfdarıdır. Onun hazırkı sözləşməsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

    Qeyd edək ki, Luis Enrike 2023-cü ildən PSJ-də işləyir. Komanda onun rəhbərliyi altında iki dəfə Liqa 1-də, eyni sayda ölkə kubokunda çempionluq sevinci yaşayıb. Parislilər ötən il UEFA Çempionlar Liqası və UEFA Superkubokunu da qazanıblar.

