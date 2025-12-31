На Абшероне 34-летний мужчина умер от отравления угарным газом
Происшествия
- 31 декабря, 2025
- 19:19
В городе Хырдалан Абшеронского района 34-летний мужчина умер от отравления угарным газом.
Как сообщает местное бюро Report, Анар Мамедов (1991 г.р.) получил отравление в ванной комнате своего дома.
Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
По факту в районной прокуратуре ведется расследование.
