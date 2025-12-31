Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 31 декабря, 2025
    • 19:19
    На Абшероне 34-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    В городе Хырдалан Абшеронского района 34-летний мужчина умер от отравления угарным газом.

    Как сообщает местное бюро Report, Анар Мамедов (1991 г.р.) получил отравление в ванной комнате своего дома.

    Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

    По факту в районной прокуратуре ведется расследование.

    Abşeronda 34 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

