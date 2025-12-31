На Абшероне 34-летний мужчина умер от отравления угарным газом

В городе Хырдалан Абшеронского района 34-летний мужчина умер от отравления угарным газом.

Как сообщает местное бюро Report, Анар Мамедов (1991 г.р.) получил отравление в ванной комнате своего дома.

Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.