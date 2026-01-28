İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Şöbə müdiri: Hazırda aztəminatlı ailələrdən olan 180 minə yaxın uşağa ünvanlı sosial yardım ödənilir

    Sosial müdafiə
    • 28 yanvar, 2026
    • 12:25
    Şöbə müdiri: Hazırda aztəminatlı ailələrdən olan 180 minə yaxın uşağa ünvanlı sosial yardım ödənilir

    Hazırda aztəminatlı ailələrdən olan 179 min 618 uşağa ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənişi verilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial təminat siyasəti şöbəsinin müdiri Babək Hüseynov parlamentdə "Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı məlumat verib.

    Nazirlik rəsmisi çıxışında həmçinin qeyd edib ki, yeni qanun layihəsində uşaq artıq yalnız sosial yardım alan şəxs kimi deyil, sosial təminat hüququna malik hüquqi subyekt kimi tanınıb:

    "Bu da dövlətin sosial siyasətinin humanist mahiyyətini gücləndirməklə yanaşı, uşaqların layiqli həyat şəraitinin təmin olunmasına uzunmüddətli və dayanıqlı hüquqi zəmin yaradıb".

    B.Hüseynov xatırladıb ki, nazirlik valideyn himayəsində məhrum olmuş, əlilliyi olan, baxımsız və ya sosial təhlükəli vəziyyətdə olan, məişət zorakılığından zərər çəkmiş, insan alveri qurbanı olan uşaqlara stasionar və yarımstasionar formada sosial-məişət, sosial-hüquqi, tibbi-sosial, sosial-psixoloji, sosial-iqtisadi, sosial-mədəni və sosial-pedaqoji xidmətlər göstərir.

    Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощь

    Son xəbərlər

    01:13

    İmişli sakini Bakıda dəm qazından boğulub

    Hadisə
    01:10
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİR-5

    Futbol
    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti