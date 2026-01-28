Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощь

В настоящее время 179 618 детей из малообеспеченных семей получают адресную государственную социальную помощь.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом политики социального обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов во время обсуждения в парламенте нового законопроекта "О правах ребенка".

Он отметил, что в новом законопроекте ребенок признан уже не просто как получатель социальной помощи, а как правовой субъект, имеющий право на социальное обеспечение:

"Это не только усиливает гуманистическую сущность социальной политики государства, но и создает долгосрочную и устойчивую правовую основу для обеспечения достойных условий жизни детей".

Гусейнов напомнил, что министерство оказывает стационарные и полустационарные социально-бытовые, социально-правовые, медико-социальные, социально-психологические и др. услуги детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, находящимся в безнадзорном или социально опасном положении, пострадавшим от бытового насилия, жертвам торговли людьми.