    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощь

    Социальная защита
    • 28 января, 2026
    • 12:44
    Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощь

    В настоящее время 179 618 детей из малообеспеченных семей получают адресную государственную социальную помощь.

    Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом политики социального обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов во время обсуждения в парламенте нового законопроекта "О правах ребенка".

    Он отметил, что в новом законопроекте ребенок признан уже не просто как получатель социальной помощи, а как правовой субъект, имеющий право на социальное обеспечение:

    "Это не только усиливает гуманистическую сущность социальной политики государства, но и создает долгосрочную и устойчивую правовую основу для обеспечения достойных условий жизни детей".

    Гусейнов напомнил, что министерство оказывает стационарные и полустационарные социально-бытовые, социально-правовые, медико-социальные, социально-психологические и др. услуги детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, находящимся в безнадзорном или социально опасном положении, пострадавшим от бытового насилия, жертвам торговли людьми.

