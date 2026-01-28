Bakı-Astara dəmir yolu xəttində sərnişindaşımalarının mümkün olacağı vaxt açıqlanıb
- 28 yanvar, 2026
- 12:14
Bakı-Astara dəmir yolu xəttində 2028-ci ilə qədər modernizasiya işlərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman Hümmətov "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nın 2025-ci il üzrə icrasına həsr olunmuş dəyirmi masada bildirib.
Onun sözlərinə görə, bundan sonra həmin istiqamətdə sərnişin daşımaları mümkün olacaq.
"Astara istiqamətində bəzi yollarımızın vəziyyəti əlavə işlərin görülməsini tələb edir. Xüsusilə ötən ilin sonunda Rusiya ilə imzalanmış saziş var ki, orada "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsindən və mövcud xəttin modernizasiyasından söhbət gedir. Biz orada işləri başa çatdırmadan, təhlükəsizliyi tam təmin etmədən sərnişinlərin daşınmasının tərəfdarı deyilik. Lakin 2028-ci ilə qədər həmin yolun modernizasiyasını nəzərdə tuturuq və həmin dövrdə artıq orada sərnişindaşımanın bərpası mümkün olacaq. Burada yeganə məhdudlaşdırıcı məsələ yoldakı cari vəziyyətdir və təhlükəsizlik baxımından modernizasiya bitmədən sərnişin qatarlarının buraxılması arzuolunan deyil", - deyə nazir müavini əlavə edib.