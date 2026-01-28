İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakı-Astara dəmir yolu xəttində sərnişindaşımalarının mümkün olacağı vaxt açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 28 yanvar, 2026
    • 12:14
    Bakı-Astara dəmir yolu xəttində sərnişindaşımalarının mümkün olacağı vaxt açıqlanıb

    Bakı-Astara dəmir yolu xəttində 2028-ci ilə qədər modernizasiya işlərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman Hümmətov "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nın 2025-ci il üzrə icrasına həsr olunmuş dəyirmi masada bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bundan sonra həmin istiqamətdə sərnişin daşımaları mümkün olacaq.

    "Astara istiqamətində bəzi yollarımızın vəziyyəti əlavə işlərin görülməsini tələb edir. Xüsusilə ötən ilin sonunda Rusiya ilə imzalanmış saziş var ki, orada "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsindən və mövcud xəttin modernizasiyasından söhbət gedir. Biz orada işləri başa çatdırmadan, təhlükəsizliyi tam təmin etmədən sərnişinlərin daşınmasının tərəfdarı deyilik. Lakin 2028-ci ilə qədər həmin yolun modernizasiyasını nəzərdə tuturuq və həmin dövrdə artıq orada sərnişindaşımanın bərpası mümkün olacaq. Burada yeganə məhdudlaşdırıcı məsələ yoldakı cari vəziyyətdir və təhlükəsizlik baxımından modernizasiya bitmədən sərnişin qatarlarının buraxılması arzuolunan deyil", - deyə nazir müavini əlavə edib.

    Bakı-Astara dəmir yolu xətti Rəhman Hümmətov
    Пассажирское сообщение на линии Баку–Астара возобновят не ранее 2028г
    Passenger service on Baku-Astara line to resume no earlier than 2028

    Son xəbərlər

    01:04
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti