    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пассажирское сообщение на линии Баку–Астара возобновят не ранее 2028г

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 13:07
    В Азербайджане планируется комплексная модернизация железнодорожной линии Баку–Астара, после завершения которой станет возможным возобновление пассажирских перевозок по данному маршруту.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на круглом столе, посвященном реализации Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 гг.

    По его словам, завершение модернизационных работ запланировано до 2028 года, и именно после этого будет возможно открытие пассажирского сообщения.

    "В направлении Астары отдельные участки железной дороги требуют дополнительных работ. Особенно с учетом соглашения, подписанного в конце прошлого года с Россией, в рамках которого предусмотрено развитие международного транспортного коридора "Север–Юг" и модернизация существующей линии", - отметил он.

    Гумматов подчеркнул, что вопрос безопасности является приоритетным, в этой связи Азербайджан не считает целесообразным запускать пассажирские перевозки до полного завершения работ и обеспечения всех требований безопасности.

    "С точки зрения безопасности запуск пассажирских поездов до окончания модернизации нежелателен", - заявил замминистра.

