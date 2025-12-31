İranda son üç ilin ən böyük etiraz aksiyaları keçirilir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    31 dekabr, 2025
    İranda inflyasiya və milli valyutanın dollara nisbətdə rekord həddə kəskin ucuzlaşması nəticəsində son üç ildə ən böyük etiraz aksiyaları keçirilir.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, mitinqlər Tehrana və bir sıra iri şəhərlərə yayılıb.

    Qeyd edək ki, etirazlar bazar günü İran paytaxtında "Qapalı bazar"da mağaza sahiblərinin nümayişləri ilə başlayıb və 4 gündür ki, davam edir. Bazar ertəsi, dekabrın 29-da İran Mərkəzi Bankının rəhbəri istefa verib.

    Bir neçə KİV-in məlumatına görə, təhlükəsizlik qüvvələri etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edir. Silah səsləri və küçə etirazçılarının polisdən qaçmağa cəhd etdiyini əks etdirən görüntülər də yayımlanıb.

    Prezident Məsud Pezeşkian ölkənin ali rəhbərliyini etirazçıların haqlı tələblərini dinləməyə çağırıb. "Çərşənbə günü mütəşəkkil qrup Fasada şəhər administrasiyasının binasına girməyə cəhd edib, lakin təhlükəsizlik qüvvələri onların qarşısını alıblar. Qrupun lideri, 28 yaşlı qadın həbs edilib", - Reuters xəbər verib.

    "Tasnim News" agentliyi yerli rəsmiyə istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı onlardan 4-ü saxlanılıb, 3 təhlükəsizlik qüvvələri əməkdaşı yaralanıb.

