    31 декабря, 2025
    19:12
    В Иране проходят крупнейшие акции протеста на фоне инфляции и обвала валюты

    В Иране проходят крупнейшие за последние три года акции протеста, вызванные инфляцией и резким падением курса национальной валюты до рекордного минимума по отношению к доллару.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, митинги охватили Тегеран и ряд крупных городов.

    Отметим, что протесты начались в воскресенье с демонстраций владельцев магазинов на Большом базаре в иранской столице и продолжаются уже четвертый день. В понедельник, 29 декабря, в отставку подал глава Центрального банка Ирана.

    По сообщениям ряда СМИ, силовые структуры применяют против протестующих слезоточивый газ. Также публикуются кадры, на которых слышна стрельба и видно, как участники уличных акций пытаются скрыться от полиции.

    Президент страны Масуд Пезешкиан призвал верховное руководство прислушаться к законным требованиям протестующих.

    "В среду организованная группа пыталась проникнуть в здание городской администрации в Фасе, однако им помешали силы безопасности. Лидер группы, 28-летняя женщина, была арестована", - сообщает Reuters. Агентство Tasnim Nеws со ссылкой на местного чиновника отмечает, что четверо из них были задержаны, а три сотрудника сил безопасности получили ранения во время инцидента.

    Иран массовые протесты инфляция обвал валюты
    İranda son üç ilin ən böyük etiraz aksiyaları keçirilir

