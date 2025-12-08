Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Совбез ООН 9 декабря проведет заседание по Украине

    Совбез ООН 9 декабря проведет заседание по Украине

    Совет Безопасности (СБ) ООН 9 декабря проведет открытое заседание по украинской тематике.

    Как передает Report, об этом сообщила журналистам пресс-служба постоянного представительства Словении при ООН, исполняющей в декабре функции председателя органа.

    Начало заседания намечено на 10:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени). Проведение встречи было запрошено Словенией в национальном качестве, а также Данией, Францией, Великобританией, Грецией и Республикой Корея.

    BMT Təhlükəsizlik Şurası Ukrayna ilə bağlı iclas keçirəcək
