Совбез ООН 9 декабря проведет заседание по Украине
- 08 декабря, 2025
- 05:46
Совет Безопасности (СБ) ООН 9 декабря проведет открытое заседание по украинской тематике.
Как передает Report, об этом сообщила журналистам пресс-служба постоянного представительства Словении при ООН, исполняющей в декабре функции председателя органа.
Начало заседания намечено на 10:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени). Проведение встречи было запрошено Словенией в национальном качестве, а также Данией, Францией, Великобританией, Грецией и Республикой Корея.
