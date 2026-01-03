В центральном Иране боевик погиб при попытке совершить теракт
В регионе
03 января, 2026
- 05:46
Вооруженный боевик пытался совершить террористический акт в провинции Кум, расположенной в центральной части Ирана, на фоне продолжающихся протестов и беспорядков в республике.
Как передает Report со ссылкой на иранское агентство Tasnim, об этом заявил заместитель губернатора провинции Кум по вопросам безопасности Мортаза Хейдари.
По его словам, "в результате действий врагов Ирана, в особенности президента США и премьер-министра Израиля, некоторые стремятся посеять хаос по всей стране". Хейдари сообщил, что в Куме вооруженный боевик, связанный с террористическими группировками, намеревался убить прохожих, приведя в действие гранату. Однако взрывное устройство сработало у него в руках, в результате чего он погиб.
