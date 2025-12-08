İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    BMT Təhlükəsizlik Şurası Ukrayna ilə bağlı iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 05:57
    BMT Təhlükəsizlik Şurası dekabrın 9-da Ukrayna ilə bağlı açıq iclas keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə xəbəri dekabr ayında şuraya sədrlik edən Sloveniyanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi yayıb.

    İclasın yerli vaxtla saat 10:00-da (Bakı vaxtı ilə 19:00) başlaması planlaşdırılır.

    Təşəbbüs Sloveniya, həmçinin Danimarka, Fransa, Böyük Britaniya, Yunanıstan və Koreya Respublikası tərəfindən irəli sürülüb.

    BMT iclas Ukrayna
    Совбез ООН 9 декабря проведет заседание по Украине

