Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Channels: Нигерия добилась освобождения 100 похищенных школьников

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 03:14
    Channels: Нигерия добилась освобождения 100 похищенных школьников

    Федеральное правительство Нигерии добилось освобождения 100 учащихся, похищенных террористами в штате Нигер.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Channels.

    В ночь с 20 на 21 ноября более 300 школьников и учителей были взяты преступниками в заложники в населенном пункте Папири, штат Нигер, и уведены в неизвестном направлении. Позже 50 человек смогли сбежать. В руках бандитов остаются еще 153 школьника и 12 преподавателей.

    За последнее время террористы совершили нападения на несколько школ. 25 ноября властям удалось добиться освобождения 24 школьниц, взятых террористами в заложники после нападения на населенный пункт Мага в штате Кебби 17 ноября.

    В связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии отменил зарубежные поездки. Власти 10 из 36 штатов закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции.

    Нигерия похищение Террористы
    Nigeriyada qaçırılan 100 məktəbli terrorçuların əlindən azad edilib
    Elvis

    Последние новости

    04:05

    Трамп разочарован тем, что Зеленский не ознакомился с проектом мирной сделки

    Другие страны
    03:50

    В Масазыре в результате возгорания автомобиля погиб человек

    Происшествия
    03:39

    У побережья Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    03:14

    Channels: Нигерия добилась освобождения 100 похищенных школьников

    Другие страны
    02:48

    Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вернулся на патрулирование в Карибское море

    Другие страны
    02:23

    Взрыв заминированного автомобиля в Мексике унес жизни пяти человек

    Другие страны
    01:42

    Из-за затопления зала библиотеки Лувра повреждены несколько сотен книг

    Другие страны
    01:11

    Путч в Бенине полностью подавили

    Другие страны
    00:57

    AFP: ВВС Нигерии нанесли удар по путчистам в Бенине

    Другие страны
    Лента новостей