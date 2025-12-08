Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 06:05
    На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в штате Аляска.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 90 км к северу от города Якутат. Очаг залегал на глубине 5 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Аляска землетрясение магнитуда
    Alyaskada 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb
    Elvis

    Последние новости

    06:05

    На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    05:46

    Совбез ООН 9 декабря проведет заседание по Украине

    Другие страны
    05:10

    МИД Китая обвинил Японию в искажении фактов и безответственных обвинениях

    Другие страны
    04:36

    Орбан прибыл в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества

    В регионе
    04:05

    Трамп разочарован тем, что Зеленский не ознакомился с проектом мирной сделки

    Другие страны
    03:50

    В Масазыре в результате возгорания автомобиля погиб человек

    Происшествия
    03:39

    У побережья Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    03:14

    Channels: Нигерия добилась освобождения 100 похищенных школьников

    Другие страны
    02:48

    Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вернулся на патрулирование в Карибское море

    Другие страны
    Лента новостей