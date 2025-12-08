На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в штате Аляска.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 90 км к северу от города Якутат. Очаг залегал на глубине 5 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.