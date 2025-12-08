На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны
- 08 декабря, 2025
- 06:05
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в штате Аляска.
Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 90 км к северу от города Якутат. Очаг залегал на глубине 5 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
06:05
