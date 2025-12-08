İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Alyaskada 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 06:12
    Alyaskada 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanların episentri Yakutat şəhərindən 90 km şimalda, zəlzələnin ocağı 5 km dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    alyaska Zəlzələ
