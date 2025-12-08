Alyaskada 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb
Digər ölkələr
- 08 dekabr, 2025
- 06:12
Alyaskada 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.
Yeraltı təkanların episentri Yakutat şəhərindən 90 km şimalda, zəlzələnin ocağı 5 km dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
