    МИД Китая обвинил Японию в искажении фактов и безответственных обвинениях

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 05:10
    МИД Китая обвинил Японию в искажении фактов и безответственных обвинениях

    Вооруженные силы Японии периодически предпринимают действия, которые, по заявлению китайской стороны, создают угрозу безопасности КНР.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.

    В документе подчеркивается, что Токио пытается исказить факты, выдвигая безответственные обвинения в адрес Пекина. В частности, отмечается, что именно частые разведывательные полеты и вмешательство японских истребителей, приближающихся на близкое расстояние к районам проведения регулярных военных мероприятий Китая, представляют "наибольшую угрозу безопасности на море и в воздухе".

    Указывается, что Япония намеренно перекладывает ответственность на Пекин за недавний инцидент с "наведением радара" на японские истребители, вводя в заблуждение международное сообщество и усиливая напряженность.

    "Все это продиктовано скрытыми мотивами. Китай выражает решительный протест. Мы требуем, чтобы Япония немедленно прекратила опасные действия, создающие помехи для проведения плановых учений, и отказалась от ложной пропаганды и политических манипуляций", - говорится в заявлении.

    В МИД КНР добавили, что Пекин не принимает протесты Токио по данному поводу и направил японской стороне ответное представление.

