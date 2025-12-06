Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Орбан: Европа готовится к войне с Россией

    Европа готовится к вооруженному конфликту с Россией и строит военную экономику.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    "Существует официальная позиция Евросоюза, согласно которой к 2030 году ЕС должен быть готов к войне. Они строят военную экономику", - сказал он.

    По словам Орбана, страны ЕС переводят автомобильное производство на выпуск вооружений и бронированной техники.

    "У военной экспансии есть четыре этапа. Первый - это разрыв дипломатических отношений. Это уже произошло. Второй - введение экономических санкций и прекращение сотрудничества. Это мы тоже уже прошли. Третий - введение призыва и переход к военной экономике. Сейчас мы на этом этапе. В нем находится Брюссель. И четвертый этап - это уже стадия столкновения", - пояснил венгерский премьер.

