    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 19:22
    МВФ: Африка в 2026 году станет мировым лидером по темпам экономического роста

    Большинство наиболее быстро растущих экономик, темпы увеличения валового внутреннего продукта которых превышает 6%, в 2026 году, составят страны Африканского континента.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Africanews со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

    Темпы роста в таких странах, как Руанда, Уганда или Эфиопия, превысят 7%, а Южный Судан и Гвинея выйдут на двузначный рост ВВП за счет бума добычи нефти и минерального сырья. При этом Африке, по мнению экспертов МВФ, следует уделять внимание влиянию таких негативных факторов, как последствия глобального потепления, политическая нестабильность и высокий внешний долг.

    В 2026 году странам континента придется выплатить кредиторам почти $95 млрд. Такие страны, как Кения, вынуждены будут направить на обслуживание внешней задолженности до 20% бюджетных средств. Несмотря на приток иностранных инвестиций, некоторые страны, например, ЦАР, останутся в числе наименее электрифицированных на планете.

    BVF: Afrika 2026-cı ildə iqtisadi artım tempinə görə dünya lideri olacaq

