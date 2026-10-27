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    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $128 за баррель

    Энергетика
    • 27 октября, 2026
    • 09:54
    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $128 за баррель

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,01, или 0,8%, и составила $127,6.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $127,97 за баррель.

    Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $1,51, или 1,31%, до $116,4.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Цены на нефть Нефть марки Azeri Light Азербайджанская нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dollara yaxınlaşıb
    Azeri Light crude sells for $127.6 per barrel
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