Уволенный из "Челси" Мареска может возглавить "Манчестер Сити"
Футбол
- 01 января, 2026
- 19:39
Бывший главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска может возглавить другой клуб английской Премьер-лиги "Манчестер Сити".
Как сообщает Report со ссылкой на The Athletic, 45-летний итальянец вел переговоры с представителем Манчестера еще до ухода из лондонского клуба.
Э. Мареска сегодня официально покинул пост главного тренера "Челси". Под его руководством команда выиграла Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира.
Отметим, что "Челси" после 19 туров занимает 5-е место в чемпионате Англии, набрав 30 очков, у "Манчестер Сити" в активе 40 баллов, он занимает вторую строчку в турнирной таблице.
