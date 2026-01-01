Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Уволенный из "Челси" Мареска может возглавить "Манчестер Сити"

    Футбол
    • 01 января, 2026
    • 19:39
    Уволенный из Челси Мареска может возглавить Манчестер Сити

    Бывший главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска может возглавить другой клуб английской Премьер-лиги "Манчестер Сити".

    Как сообщает Report со ссылкой на The Athletic, 45-летний итальянец вел переговоры с представителем Манчестера еще до ухода из лондонского клуба.

    Э. Мареска сегодня официально покинул пост главного тренера "Челси". Под его руководством команда выиграла Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Отметим, что "Челси" после 19 туров занимает 5-е место в чемпионате Англии, набрав 30 очков, у "Манчестер Сити" в активе 40 баллов, он занимает вторую строчку в турнирной таблице.

    Энцо Мареска ФК "Челси" "Манчестер Сити"
    "Çelsi"dən ayrılan məşqçi Mançester klubunu çalışdıra bilər

    Последние новости

    20:29

    Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство Tomahawk

    Другие страны
    20:13

    В МИД Азербайджана поздравили Судан и Кубу с национальными праздниками

    Внешняя политика
    19:54

    В Париже 125 человек были задержаны в новогоднюю ночь

    Другие страны
    19:39

    Уволенный из "Челси" Мареска может возглавить "Манчестер Сити"

    Футбол
    19:22

    МВФ: Африка в 2026 году станет мировым лидером по темпам экономического роста

    Другие страны
    19:07

    В Италии из-за взрывов петард в новогоднюю ночь один человек погиб и 283 ранены

    Другие страны
    19:01

    Украина и Молдова официально присоединились к роуминговой зоне ЕС

    Другие страны
    18:53

    Посол Италии назвал петарду возможной причиной пожара в баре в Швейцарии

    Другие страны
    18:39

    "Челси" уволил главного тренера Мареску

    Футбол
    Лента новостей