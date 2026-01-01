Уволенный из "Челси" Мареска может возглавить "Манчестер Сити"

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска может возглавить другой клуб английской Премьер-лиги "Манчестер Сити".

Как сообщает Report со ссылкой на The Athletic, 45-летний итальянец вел переговоры с представителем Манчестера еще до ухода из лондонского клуба.

Э. Мареска сегодня официально покинул пост главного тренера "Челси". Под его руководством команда выиграла Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира.

Отметим, что "Челси" после 19 туров занимает 5-е место в чемпионате Англии, набрав 30 очков, у "Манчестер Сити" в активе 40 баллов, он занимает вторую строчку в турнирной таблице.