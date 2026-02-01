После семилетнего перерыва посольство США вновь возобновляет свою деятельность в Венесуэле
Другие страны
- 01 февраля, 2026
- 09:55
Временный поверенный в делах США в Венесуэле Лаура Догу прибыла в Каракас в субботу, чтобы вновь открыть американскую дипломатическую миссию в Венесуэле после семи лет разрыва отношений.
Как передает Report, об этом сообщает NBC News.
В тоже время Догу в аккаунте посольства США в Венесуэле в соцсети X написала: "Я и моя команда готовы к работе".
Также были опубликованы ее фотографии, сделанные после приземления в аэропорту Майкетия.
Венесуэла и Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения в феврале 2019 года по решению Мадуро.
Они взаимно закрыли свои посольства после того, как Трамп публично поддержал законодателя Хуана Гуайдо, который в январе того же года объявил себя временным президентом страны.
Последние новости
10:25
Стрельба в Луизиане, есть пострадавшиеДругие страны
10:23
Трамп заявил о начале переговоров по ГренландииДругие страны
10:12
МИД РФ: Россия не приемлет размещения войск ЕС или НАТО в УкраинеВ регионе
09:55
После семилетнего перерыва посольство США вновь возобновляет свою деятельность в ВенесуэлеДругие страны
09:22
Трамп: США могут заключить сделку по КубеДругие страны
08:59
Трамп: Индия будет закупать нефть у Венесуэлы, а не у ИранаДругие страны
08:40
Самолет, летевший из Стамбула в Тегеран, совершил экстренную посадку в АнкареВ регионе
08:18
Трамп: Мексика прекратила поставки нефти на КубуДругие страны
07:54