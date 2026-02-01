Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    После семилетнего перерыва посольство США вновь возобновляет свою деятельность в Венесуэле

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 09:55
    После семилетнего перерыва посольство США вновь возобновляет свою деятельность в Венесуэле

    Временный поверенный в делах США в Венесуэле Лаура Догу прибыла в Каракас в субботу, чтобы вновь открыть американскую дипломатическую миссию в Венесуэле после семи лет разрыва отношений.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

    В тоже время Догу в аккаунте посольства США в Венесуэле в соцсети X написала: "Я и моя команда готовы к работе".

    Также были опубликованы ее фотографии, сделанные после приземления в аэропорту Майкетия.

    Венесуэла и Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения в феврале 2019 года по решению Мадуро.

    Они взаимно закрыли свои посольства после того, как Трамп публично поддержал законодателя Хуана Гуайдо, который в январе того же года объявил себя временным президентом страны.

    США Венесуэла Николас Мадуро Дональд Трамп посольство
    US Embassy to reopen in Venezuela after seven-year hiatus
    Ты - Король

    Последние новости

    10:25

    Стрельба в Луизиане, есть пострадавшие

    Другие страны
    10:23

    Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии

    Другие страны
    10:12

    МИД РФ: Россия не приемлет размещения войск ЕС или НАТО в Украине

    В регионе
    09:55

    После семилетнего перерыва посольство США вновь возобновляет свою деятельность в Венесуэле

    Другие страны
    09:22

    Трамп: США могут заключить сделку по Кубе

    Другие страны
    08:59

    Трамп: Индия будет закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана

    Другие страны
    08:40

    Самолет, летевший из Стамбула в Тегеран, совершил экстренную посадку в Анкаре

    В регионе
    08:18

    Трамп: Мексика прекратила поставки нефти на Кубу

    Другие страны
    07:54

    СМИ: Премьер Японии повредила руку во время предвыборной агитации

    Другие страны
    Лента новостей