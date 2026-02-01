После семилетнего перерыва посольство США вновь возобновляет свою деятельность в Венесуэле

Временный поверенный в делах США в Венесуэле Лаура Догу прибыла в Каракас в субботу, чтобы вновь открыть американскую дипломатическую миссию в Венесуэле после семи лет разрыва отношений.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

В тоже время Догу в аккаунте посольства США в Венесуэле в соцсети X написала: "Я и моя команда готовы к работе".

Также были опубликованы ее фотографии, сделанные после приземления в аэропорту Майкетия.

Венесуэла и Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения в феврале 2019 года по решению Мадуро.

Они взаимно закрыли свои посольства после того, как Трамп публично поддержал законодателя Хуана Гуайдо, который в январе того же года объявил себя временным президентом страны.