Стрельба в Луизиане, есть пострадавшие

Четыре человека и шестилетний ребенок были ранены в результате стрельбы во время субботнего парада в небольшом американском городке в штате Луизиана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что в результате стрельбы люди в толпе бросились бежать в поисках укрытия.

Шериф округа Ист-Фелисиана Джефф Трэвис сообщил журналистам, что стрельба произошла вскоре после полуденного начала парада Марди Гра на загородном параде в Клинтоне, примерно в 50 километрах к северу от Батон-Ружа.

По его словам, следователи пытаются собрать воедино информацию о том, что произошло, почему и кто несет ответственность, но эти ответы пока не получены, даже несмотря на то, что в то время к параду были привлечены дополнительные силы правопорядка.

Трэвис сказал, что три человека в этом районе, у которых было огнестрельное оружие, были задержаны, но пока неясно, были ли они причастны к стрельбе.

Губернатор штата Джефф Лэндри отреагировал на стрельбу, назвав ее "совершенно чудовищной и неприемлемой".

О состоянии пострадавших пока информации нет.