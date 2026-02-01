Стрельба в Луизиане, есть пострадавшие
- 01 февраля, 2026
- 10:25
Четыре человека и шестилетний ребенок были ранены в результате стрельбы во время субботнего парада в небольшом американском городке в штате Луизиана.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.
Отмечается, что в результате стрельбы люди в толпе бросились бежать в поисках укрытия.
Шериф округа Ист-Фелисиана Джефф Трэвис сообщил журналистам, что стрельба произошла вскоре после полуденного начала парада Марди Гра на загородном параде в Клинтоне, примерно в 50 километрах к северу от Батон-Ружа.
По его словам, следователи пытаются собрать воедино информацию о том, что произошло, почему и кто несет ответственность, но эти ответы пока не получены, даже несмотря на то, что в то время к параду были привлечены дополнительные силы правопорядка.
Трэвис сказал, что три человека в этом районе, у которых было огнестрельное оружие, были задержаны, но пока неясно, были ли они причастны к стрельбе.
Губернатор штата Джефф Лэндри отреагировал на стрельбу, назвав ее "совершенно чудовищной и неприемлемой".
О состоянии пострадавших пока информации нет.