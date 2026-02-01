Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Стрельба в Луизиане, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 10:25
    Стрельба в Луизиане, есть пострадавшие

    Четыре человека и шестилетний ребенок были ранены в результате стрельбы во время субботнего парада в небольшом американском городке в штате Луизиана.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    Отмечается, что в результате стрельбы люди в толпе бросились бежать в поисках укрытия.

    Шериф округа Ист-Фелисиана Джефф Трэвис сообщил журналистам, что стрельба произошла вскоре после полуденного начала парада Марди Гра на загородном параде в Клинтоне, примерно в 50 километрах к северу от Батон-Ружа.

    По его словам, следователи пытаются собрать воедино информацию о том, что произошло, почему и кто несет ответственность, но эти ответы пока не получены, даже несмотря на то, что в то время к параду были привлечены дополнительные силы правопорядка.

    Трэвис сказал, что три человека в этом районе, у которых было огнестрельное оружие, были задержаны, но пока неясно, были ли они причастны к стрельбе.

    Губернатор штата Джефф Лэндри отреагировал на стрельбу, назвав ее "совершенно чудовищной и неприемлемой".

    О состоянии пострадавших пока информации нет.

