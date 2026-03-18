В Азербайджан из ФРГ 17 марта реадмиссированы 23 человека
Внутренняя политика
- 18 марта, 2026
- 11:55
В Азербайджан 17 марта из Германии были реадмиссированы 23 человека.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной миграционной службе.
Отмечается, что возвращение этих лиц было осуществлено на основании Соглашения "О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом".
