В Азербайджан из ФРГ 17 марта реадмиссированы 23 человека

В Азербайджан 17 марта из Германии были реадмиссированы 23 человека.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной миграционной службе.

Отмечается, что возвращение этих лиц было осуществлено на основании Соглашения "О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом".