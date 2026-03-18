Ötən gün 23 Azərbaycan vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib
Daxili siyasət
- 18 mart, 2026
- 11:45
Ötən gün 23 Azərbaycan vətəndaşı Almaniyadan ölkəyə readmissiya olunub.
Bu barədə "Report"a Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmin şəxslər "Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında icazəsiz yaşayan şəxslərin readmissiyası haqqında" Saziş çərçivəsində geri qəbul edilib.
Son xəbərlər
