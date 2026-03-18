В Азербайджане более 500 человек арестованы за наркопреступления
Происшествия
- 18 марта, 2026
- 12:07
В Азербайджане за январь–февраль 2025 года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 529 человек.
Как сообщили Report в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, среди них 515 мужчин и 14 женщин.
В общей сложности у 8 иностранных граждан, привлеченных к ответственности, изъято порядка 110,8 кг различных видов наркотических средств.
Правоохранительные органы также выявили 32 факта контрабанды наркотиков и психотропных веществ, по которым из оборота изъято 479,8 кг запрещенных веществ. При этом 32 преступления были совершены группой лиц, в рамках этих эпизодов изъято 345,2 кг наркотиков и психотропных веществ.
