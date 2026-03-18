Главы МИД Турции и Пакистана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Пакистана в соцсети X.

Отмечается, что министры обсудили меняющуюся ситуацию в регионе и выразили серьезную обеспокоенность в связи с нарастающей напряженностью.

Дар подчеркнул необходимость деэскалации и отметил, что единственным эффективным средством решения проблем, а также содействия миру и стабильности в регионе является конструктивный диалог и дипломатия.