Главы МИД Турции и Пакистана обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Внешняя политика
- 18 марта, 2026
- 11:54
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Пакистана в соцсети X.
Отмечается, что министры обсудили меняющуюся ситуацию в регионе и выразили серьезную обеспокоенность в связи с нарастающей напряженностью.
Дар подчеркнул необходимость деэскалации и отметил, что единственным эффективным средством решения проблем, а также содействия миру и стабильности в регионе является конструктивный диалог и дипломатия.
