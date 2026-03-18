Бакинский метрополитен в праздничные дни перейдет на усиленный режим

Бакинский метрополитен в дни праздников Новруз и Рамазан будет работать в усиленном режиме, в график движения внесены изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", 20-21, 25-28 и 30 марта поезда по направлению "28 Мая - Ахмедлы" будут курсировать с интервалом 2,5 минуты. С 22 по 24 марта и 29 марта интервал на этом участке составит 3 минуты.

В период с 21 по 30 марта интервал движения поездов на участках "Ази Асланов - Ахмедлы" и "Автовокзал – 8 Ноября" составит 7 минут, на участке "Автовокзал - Ходжасан" - 14 минут.

При необходимости для регулирования пассажиропотока на линии будут задействованы резервные поезда.