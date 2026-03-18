Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Инфраструктура
    • 18 марта, 2026
    • 11:48
    Бакинский метрополитен в праздничные дни перейдет на усиленный режим

    Бакинский метрополитен в дни праздников Новруз и Рамазан будет работать в усиленном режиме, в график движения внесены изменения.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", 20-21, 25-28 и 30 марта поезда по направлению "28 Мая - Ахмедлы" будут курсировать с интервалом 2,5 минуты. С 22 по 24 марта и 29 марта интервал на этом участке составит 3 минуты.

    В период с 21 по 30 марта интервал движения поездов на участках "Ази Асланов - Ахмедлы" и "Автовокзал – 8 Ноября" составит 7 минут, на участке "Автовокзал - Ходжасан" - 14 минут.

    При необходимости для регулирования пассажиропотока на линии будут задействованы резервные поезда.

    Новруз Байрамы Праздник Рамазан Бакинский метрополитен
    Bakı metrosu bayramlarda gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq
    Последние новости

    11:56
    Фото

    Инфраструктура
    11:55

    Внутренняя политика
    11:54

    Внешняя политика
    11:48

    Инфраструктура
    11:41

    Происшествия
    11:37

    Энергетика
    11:33

    Происшествия
    11:33

    Другие страны
    11:31

    Финансы
    Лента новостей