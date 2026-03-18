Бакинский метрополитен в праздничные дни перейдет на усиленный режим
- 18 марта, 2026
- 11:48
Бакинский метрополитен в дни праздников Новруз и Рамазан будет работать в усиленном режиме, в график движения внесены изменения.
Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", 20-21, 25-28 и 30 марта поезда по направлению "28 Мая - Ахмедлы" будут курсировать с интервалом 2,5 минуты. С 22 по 24 марта и 29 марта интервал на этом участке составит 3 минуты.
В период с 21 по 30 марта интервал движения поездов на участках "Ази Асланов - Ахмедлы" и "Автовокзал – 8 Ноября" составит 7 минут, на участке "Автовокзал - Ходжасан" - 14 минут.
При необходимости для регулирования пассажиропотока на линии будут задействованы резервные поезда.
Последние новости
11:56
Фото
В Бакинском метро к Новрузу покажут ретро-вагоныИнфраструктура
11:55
В Азербайджан из ФРГ 17 марта реадмиссированы 23 человекаВнутренняя политика
11:54
Главы МИД Турции и Пакистана обсудили напряженность на Ближнем ВостокеВнешняя политика
11:48
Бакинский метрополитен в праздничные дни перейдет на усиленный режимИнфраструктура
11:41
В Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 47 млн манатовПроисшествия
11:37
Цены на газ в Европе снизились до $609,5 за тысячу кубометровЭнергетика
11:33
В Азербайджане адвокатам выплатили более 27 млн манатов по договорамПроисшествия
11:33
Саудовская Аравия сообщила о перехвате БПЛА у дипквартала в Эр-РиядеДругие страны
11:31